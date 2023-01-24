Детей, взятых под опеку или патронат, стали чаще возвращать в детдома в Казахстане

Маленький мальчик с рюкзаком. Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстанские аналитики изучили данные с 2017 по 2021 годы и пришли к выводу, что в стране на 64% увеличилось число детей, которых усыновители или опекуны возвращают в детские дома, сообщает Ranking.kz.

По данным экспертов, статистика по числу казахстанских детей, оставшихся без родителей, за пять лет показывала стабильное снижение каждый год. Если в 2017 году, по данным Бюро нацстатистики РК, сиротами считались 27,3 тыс. несовершеннолетних, то по итогам 2021-го показатель сократился более чем на 4 тыс., до 22,7 тыс. человек. Более 80% из них, или 18,6 тыс. детей, живут в семьях.

Тем не менее система усыновления и патроната за эти годы не показала ощутимых сдвигов в лучшую сторону. Число желающих усыновить или стать опекуном за годы пандемии заметно сократилось.

Кроме того, несмотря на пропаганду и консультативную поддержку семей, в стране выросла статистика по вторичному сиротству. За 2017-2021 годы численность детей, которых усыновители и опекуны вернули в детдома, увеличилась на 64%.

При этом юридический статус у детей, получивших новый дом, разный:

усыновленных – менее 1%;

находящихся под опекой – 89,1%;

в патронатных семьях – 9,8%.

Это связано с несколькими моментами, в том числе и с финансовыми – за ребенка, оформленного под патронат, государство выплачивает зарплату родителю и ежемесячное пособие на еду и одежду. Это помогает патронатным семьям со средним и невысоким уровнем достатка.

К сожалению, не все приемные семьи смогли преодолеть трудности адаптации и по-настоящему принять ребят из детдомов. В 2017 году таких "отказников" было меньше всего (109 человек), в остальные годы — значительно больше (до 199 человек).

В 2021 году в госучреждения вернулись 179 несовершеннолетних.

Отмечается, что усыновители в статистике вторичного сиротства занимают наименьшую долю. Чаще всего в детдома ребят возвращают опекуны, попечители и патронатные воспитатели (99%).

"В то же время, по мнению психологов Национального агентства по усыновлению РК, основной причиной возврата ребенка в детдом являются трудности с адаптацией в семье, и чаще всего возвраты происходят через какой-то небольшой период после усыновления. Поэтому уместно будет сделать сравнение не с общим количеством устроенных ребят, а только с теми, кого усыновили или взяли под опеку в течение того же года.

В таком случае, если предположить, что большинство "отказных" детей были возвращены почти сразу, выходит, что в 2021 году в новых семьях не прижился едва ли не каждый третий устроенный ребенок (прямое соотношение численности возвращенных в госучреждения детей к численности попавших в семьи составляет 27,6%). Пятью годами ранее их доля была значительно меньше – 13,9%", – подчеркнули аналитики.

Как сообщается на официальном сайте Электронного правительства, согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье" ребенок может быть передан в семью на усыновление, опеку (попечительство), патронатное воспитание или приемную семью.

Усыновление (удочерение) – правовая форма передачи ребенка на воспитание в семью на основании судебного решения, в результате которой возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению.

Патронат – форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (родителя), передаются на патронатное воспитание в семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим желание взять ребенка (детей) на воспитание.

Опека – правовая форма защиты прав и интересов детей, не достигших 14 лет, и лиц, признанных судом недееспособными.

Попечительство – правовая форма защиты прав и интересов ребенка (детей) в возрасте от 14 до 18 лет, а также совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006530-detey-vzyatyh-pod-opeku-ili-patronat-stali-chasche-vozvraschat-v-detdoma-v-kazahstane/