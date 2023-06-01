Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Дети. Иллюстративное фото: Liderina / Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил казахстанцев с 1 июня, Международным днем защиты детей, на своей .

"Поздравляю граждан Республики Казахстан с Международным днем защиты детей! Дети - будущее нашей страны. Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства. Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" - написал президент.

На официальном сайте СНГ говорится, что Международный день защиты детей отмечается во всем мире с 1950 года.

Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949-го. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022900-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-mezhdunarodnym-dnem-zaschity-detey/