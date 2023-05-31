Жара до +43 градусов ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Солнечная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В первые дни лета в Казахстане ожидается повышение температуры. В некоторых регионах ожидается жара в более чем 35 градусов, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Синоптики рассказали, что отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана. При этом лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

"Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере страны до +36...+41 градусов, на востоке –до +28...+33 градусов, в центре – до +30...+39 градусов, на юге – до +37...+43 градусов, на юго-востоке – до +30...+37 градусов", – говорится в сообщении синоптиков.

Согласно консультативному прогнозу погоды, в июне ожидается жаркая погода на большей части страны.

Средняя за месяц температура воздуха, как прогнозируют синоптики, будет выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны.

Отметим, что норма равна +18...+23 градусам на большей части Казахстана, +24...+28 градусам – в юго-западной половине страны, +7...+17 градусам – в горных районах юго-востока и востока республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022787-zhara-do-43-gradusov-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/