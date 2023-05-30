Жара 38 градусов и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регинов Казахстана - в некоторых областях ожидается сильная жара и высокая пожароопасность, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области 31 мая на юге, востоке, севере ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на юге, востоке, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до +38 градусов.

Завтра на севере и востоке Акмолинской области возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. С 31 мая по 2 июня в регионе - высокая пожароопасность.

В среду на западе и севере Атырауской области тоже ожидается гроза. На севере, востоке, юге области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара до +37 градусов. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

На западе и севере Западно-Казахстанской области 31 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Актюбинской области будет сильный ветер - юго-восточный, южный днем на севере, западе области порывы 15 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до +35...+37 градусов и высокая пожарная опасность.

На востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жетысуской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022702-zhara-38-gradusov-i-pozharnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/