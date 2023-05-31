Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день весны

Яблоня. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В последний день весны - 31 мая - в Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков, а жителей Астаны предупреждают о грозе. Актуальный прогноз размещен на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня осадков не ожидается, термометры покажут плюс 26-28 градусов днем и плюс 13-15 градусов ночью. Скорость ветра составит от 3 до 7 метров в секунду.

Жителей Астаны специалисты предупреждают о грозе и усилении ветра до 9-14 м/с. Несмотря на осадки, столбики термометров в столице поднимутся до 31-33 градусов выше нуля днем, а ночью в городе похолодает до плюс 17-19 градусов.

Отметим, из-за грозы в столице объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная, жаркая погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 32-34 градусов, ночью температура опустится до плюс 17-19 градусов. При этом в третьем мегаполисе также объявлено штормовое предупреждение, но из-за сильного ветра, скорость которого составит 8-13 м/с, а порывы будут достигать 15-20 м/с.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022717-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-vesny/