Алматинцы заявили, что год ждут компенсации за свои дома, идущие под снос (видео)

Экскаватор. Иллюстративное фото: pexels.com

Семьи, проживающие в одном из районов Алматы, жалуются, что год не могут получить компенсацию за свои дома, идущие под снос. Власти утверждают, что деньги скоро выплатят, передает сайт телеканала КТК.

Жители алматинского района Калкаман – а именно 50 семей – не получают компенсацию, обещанную, по их словам, еще в 2022 году. Дома, в которых они проживали, вот-вот пойдут под снос, некоторые из жителей уже давно собрали свои вещи.

Как говорится в телесюжете, алматинцы в очередной раз пришли в управление земельных отношений, чтобы потребовать деньги, однако никаких конкретных ответов они не добились.

По словам одной из жительниц района Ольги Борковой, из-за отсутствия компенсации они не могут приобрести себе новое жилье. Вдобавок, как рассказала женщина, цены на недвижимость меняются постоянно и компенсация, назначенная в прошлом году, сейчас уже не такая большая.

Дом другой жительницы – Хинуар Копбосыновой – был построен в 2002 году. В нем она проживает вместе с мужем двумя сыновьями, снохой и пятью внуками. Семья, как сообщается, готова к переезду и практически собрала все вещи, но выехать из своего дома они не могут из-за отсутствия компенсации.

"Еще четыре года назад велись разговоры, что дома на нашей улице пойдут под снос. Поэтому я была готова. Но к удивлению деньги мне еще не дали. А вот мои соседи уже получили компенсацию, их дома снесли. Из-за работ по демонтажу стены нашего дома трещат по швам. Нам скорее нужно отсюда переезжать", – сказала Хинуар Копбосынова.

В городском акимате тем временем сообщили, что жильцы получат свои деньги до конца месяца.

"Нехватка финансовых средств. Да, то, что было, мы выплатили. С нового года финансирование к нам село на УЗО (управление земельных отношений – прим. ред.). Соответственно, по 26 участкам по Толе би 1,2 миллиарда у нас есть. Если сегодня комиссия подтвердит, до конца месяца мы выплатим. И по станции метро – 23 участка. Тоже 2,2 миллиарда у нас сидит на счету. Как только маслихат пройдет, до конца месяца эти суммы выплатим", – цитирует телеканал замглавы Управления земельных отношений Алматы Нурлана Кулболдинова.

По информации телеканала, изымать земли для строительства станции метро "Калкаман" и пробивки улицы Толе би власти начали в прошлом году. По их подсчетам, для проведения работ надо выкупить около 300 участков.

Источник: КТК

Строительство станции "Калкаман"

В августе прошлого года в акимате сообщили, что ведется строительство станции "Калкаман", расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова. Планируемым сроком завершения был назван 2025 год.

В октябре стало известно, что возле строящейся станции метро оборудуют перехватывающую парковку.

В конце ноября мы писали, что акимат Алматы намерен выкупить для строительства метро 92 участка. Тогда сообщалось, что земли будут изъяты для возведения третьего пускового комплекса метрополитена.

Под изъятие попадали следующие участки:

мкр Калкаман-2: по нечетной стороне – ул. Айбергенова, с № 195 по 207; мкр Калкаман-2: по ул. Кыдырбекова № 121 (кв.1, 2), № 123 (кв. 1, 2), № 124, № 125 (кв. 1, 2) по четной стороне – с № 126 по 138а (№ 138 не попадает под изъятие); мкр Калкаман-2: по нечетной стороне – ул. Бегалиева, с № 141 по 147, и по четной – с № 174 по 180; мкр Калкаман-2: по четной стороне – ул. Молдабекова, с № 100 по 106а (№ 106 не попадает под изъятие); мкр Калкаман-2: по четной стороне – ул. Ашимова, с № 164 по 166; мкр Жайлы: № 1 (кв. 1-4), № 1/1, № 1/2 (кв. 1-4), № 1/4; мкр Достык: ул. Паклиевского, № 48.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022722-almatintsy-zayavili-chto-god-zhdut-kompensatsii-za-svoi-doma-iduschie-pod-snos/