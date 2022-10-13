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Парковка появится возле строящейся станции метро "Калкаман" в Алматы

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Машины стоят на платной парковке
Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Возле строящейся станции метро "Калкаман" в Алматы оборудуют перехватывающую парковку. Это было озвучено во время встречи акима города с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города обратился к акиму, сообщив, что на станции метро на пересечении Абая - Яссауи нет парковки для транспорта.

"Люди приезжают из города, оставляют машины на ближайших улицах. Они переполняются до такой степени, что "скорая", мусоровозы не могут туда заехать", заявил алматинец.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что парковки возле станции "Бауржан Момышулы" действительно нет. Связано это с отсутствием земельного участка для нее.

"Перехватывающий паркинг планируется сделать возле строящейся станции "Калкаман" на уровне улиц Ашимова – Абая. Там планируется парковка под 2000 машин. Проектирование в настоящее время завершено, строительство ведется", – сообщил Мурзаханов.

Аким Алматы дал поручение Гани Мурзаханову совместно с Департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции, чтобы обеспечить проезд.

Сегодня аким Алматы рассказал, что ЛРТ может появиться на улице Толе би.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992488-parkovka-poyavitsya-vozle-stroyascheysya-stantsii-metro-kalkaman-v-almaty/

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