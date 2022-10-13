Парковка появится возле строящейся станции метро "Калкаман" в Алматы

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Возле строящейся станции метро "Калкаман" в Алматы оборудуют перехватывающую парковку. Это было озвучено во время встречи акима города с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города обратился к акиму, сообщив, что на станции метро на пересечении Абая - Яссауи нет парковки для транспорта.

"Люди приезжают из города, оставляют машины на ближайших улицах. Они переполняются до такой степени, что "скорая", мусоровозы не могут туда заехать", – заявил алматинец.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что парковки возле станции "Бауржан Момышулы" действительно нет. Связано это с отсутствием земельного участка для нее.

"Перехватывающий паркинг планируется сделать возле строящейся станции "Калкаман" на уровне улиц Ашимова – Абая. Там планируется парковка под 2000 машин. Проектирование в настоящее время завершено, строительство ведется", – сообщил Мурзаханов.

Аким Алматы дал поручение Гани Мурзаханову совместно с Департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции, чтобы обеспечить проезд.

Сегодня аким Алматы рассказал, что ЛРТ может появиться на улице Толе би.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992488-parkovka-poyavitsya-vozle-stroyascheysya-stantsii-metro-kalkaman-v-almaty/