Когда завершат строительство станции метро "Калкаман" в Алматы

Станция метро "Сарыарка". Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Аким Наурызбайского района Алматы Санжар Тогай рассказал о том, когда будет достроена станция метро "Калкаман" и какие перспективы развития метрополитена ждут район, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, в связи с интенсивным строительством многоэтажных жилых домов ожидается, что в ближайшие 5 лет численность населения района увеличится на 150 тысяч человек.

Из-за этого была изменена трассировка метро по улице Алатау от станции на пересечении проспекта Абая с улицей Ашимова до станции в районе рынка "Барлык".

"В настоящее время начато строительство станции "Калкаман", расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова.

Планируемый срок завершения 2025 год.

В общей сложности в ближайшие годы в Наурызбайском районе будет построено три станции протяженностью 5,2 км. На сегодня ведутся конкурсные процедуры на разработку технико-экономического обоснования", - сообщил Санжар Тогай.

Помимо того, в районе рынка "Барлык" предполагается появление транспортно-пересадочного узла с парковкой для машин. Также не исключается возможность соединения с ЛРТ и БРТ.

Напомним, в конце мая этого года были открыты две новые станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982591-kogda-budet-zavershat-stroitelstvo-stantsii-metro-kalkaman-v-almaty/