Когда завершат строительство станции метро "Калкаман" в Алматы
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Аким Наурызбайского района Алматы Санжар Тогай во время брифинга рассказал о том, когда будет достроена станция метро "Калкаман" и какие перспективы развития метрополитена ждут район, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам акима, в связи с интенсивным строительством многоэтажных жилых домов ожидается, что в ближайшие 5 лет численность населения района увеличится на 150 тысяч человек.
Из-за этого была изменена трассировка метро по улице Алатау от станции на пересечении проспекта Абая с улицей Ашимова до станции в районе рынка "Барлык".
"В настоящее время начато строительство станции "Калкаман", расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова.
Планируемый срок завершения 2025 год.
В общей сложности в ближайшие годы в Наурызбайском районе будет построено три станции протяженностью 5,2 км. На сегодня ведутся конкурсные процедуры на разработку технико-экономического обоснования", - сообщил Санжар Тогай.
Помимо того, в районе рынка "Барлык" предполагается появление транспортно-пересадочного узла с парковкой для машин. Также не исключается возможность соединения с ЛРТ и БРТ.
Напомним, в конце мая этого года были открыты две новые станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982591-kogda-budet-zavershat-stroitelstvo-stantsii-metro-kalkaman-v-almaty/