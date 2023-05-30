Гроза и 33-градусная жара ожидаются в крупнейших городах Казахстана

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 30 мая, в Астане ожидается гроза, а жителям Алматы и Шымкента синоптики обещают жаркую погоду. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщает госметеослужба, в Алматы сегодня осадков не ожидается, днем термометры покажут 25-27 градусов выше нуля, ночью температура воздуха опустится до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение - в столице ожидается гроза и сильный ветер скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с. При этом столбики термометров днем поднимутся до плюс 29-31 градуса, а ночью в городе похолодает до плюс 13-15 градусов.

В Шымкенте синоптики прогнозируют жару и усиление ветра. Так, днем в третьем мегаполисе ожидается до плюс 31-33 градусов, ночью температура опустится до плюс 16-18 градусов. Скорость ветра в городе будет достигать 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

При этом накануне мы сообщали, что сегодня штормовое предупреждение объявлено сразу в 16 регионах страны. В областях ожидаются пыльные бури, сильная жара, а также порывистый ветер.

Что делать при грозе

По данным ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022541-groza-i-33-gradusnaya-zhara-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/