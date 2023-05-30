Двое туристов из Китая почти за месяц добрались до Алматы на велосипедах

Туристы из Китая. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

Двое путешественников из Китая, решивших доехать до казахстанской столицы на велосипедах, уже добрались Алматы. Путь в 1700 километров занял у них почти месяц, передает "Хабар 24".

Думан Мадетханулы и Оразай Алтынбекулы за 26 дней преодолели около 1700 километров. Как рассказали корреспондентам телеканала туристы, идея отправиться в экстремальное путешествие появилась у них три года назад, но реализовать ее им удалось только сейчас.

"Во время нашего велопутешествия бывало так, что мы не знали, как проехать дальше. И мы спрашивали дорогу у жителей маленьких казахстанских сел. А они не только показывали нам маршрут, но и угощали водой и едой. Можно сказать, что я на себе ощутил то казахское добродушие, гостеприимство жителей нашей исторической родины, о которой нам в детстве рассказывали старейшины", – поделился путешественник Думан Мадетханулы.

Отмечается, что велосипедисты, пока отдыхали в Алматы, успели побывать во всех живописных местах южной столицы и посетили практически все достопримечательности города. А конечная их остановка – это Астана.

"Я, наверное, давно не получал такого удовольствия от путешествий. Природу Казахстана просто не описать словами. А уважение и гостеприимство местных жителей тронуло меня до глубины души. Даже не хочется, чтобы это путешествие заканчивалось", – добавил второй турист Оразай Алтынбекулы.

Впечатления от своего путешествия велосипедисты записывают на телефон и публикуют их в соцсетях. По их словам, одной из целей велопробега является популяризация культурных и торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине мая посетил с госвизитом Китай. В рамках его поездки был подписан ряд документов, в том числе соглашение между правительством РК и правительством КНР о взаимном освобождении от визовых требований.

Кроме того, во время участия в казахско-китайском инвестиционном круглом столе глава государства отметил, что Казахстан может стать одним из привлекательных туристических направлений для китайских граждан. Он добавил, что в Казахстане будут новые туристические направления. На сегодня в 13 городах Казахстана действует режим "Открытое небо". Гражданам 80 стран не требуются визы для посещения Казахстана.

А, выступая на саммите "Центральная Азия – Китай", президент Казахстана предложил создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. По его словам, это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022548-dvoe-turistov-iz-kitaya-pochti-za-mesyats-dobralis-do-almaty-na-velosipedah/