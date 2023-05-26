Холодную воду отключат в нескольких микрорайонах Алматы

Водопроводный кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В нескольких микрорайонах южной столицы на день отключат холодную воду, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

"В ряде районов Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения", – говорится в сообщении.

Так, по информации "Алматы су", 30 мая с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайонах: Орбита-1, 2, 3, 4, Таугуль – 1, 2, Мамыр – 1, 4, 5, 6, 7, Алмас, Атамекен, Куаныш, Достык, по улицам М. Карима, Цветочная, Ыкылас, Тойбастар, Тайбурыл, Пролетарская.

Напомним, в Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды из-за проведения ремонтных работ. Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена вплоть до 9 июня.

Также в акимате города после аварии на крупном водопроводе сообщали о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

На прошлой неделе в "Алматы су" предупреждали, что в Алматы и Алматинской области несколько жилых массивов останутся без холодной воды. С 23:00 24 мая до 09:00 26 мая без воды останутся жители ЖК Nomad City. А с 22:00 28 мая до 09:00 30 мая водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Турксибский район – в микрорайоне Нуршашкан, микрорайоне Кайрат;

Талгарский район Алматинской области – поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;

в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", Нурия", Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022132-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-neskolkih-mikrorayonah-almaty/