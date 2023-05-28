Гроза в Алматы, жара - в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах в воскресенье

Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 28 мая, в Астане и Шымкенте прогнозируют солнечную погоду, а в Алматы объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем ожидается до 22-24 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов. При этом в городе объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Астане сегодня осадков не ожидается, днем термометры поднимутся до 22-24 градусов выше нуля, ночью опустятся до плюс 10-12 градусов. Скорость ветра в столице составит от 3 до 8 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков - днем здесь ожидается до плюс 29-31 градуса, ночью - до плюс 15-17 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Как вести себя при грозе

Ранее в ДЧС Алматы рассказывали, как вести себя при грозе.

Если во время грозы вы находитесь дома, то не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если во время грозы вы оказались на природе, то до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал, сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут быть в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если вы находитесь на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022313-groza-v-almaty-zhara-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-v-voskresene/