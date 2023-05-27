Грозы и усиление ветра ожидаются в регионах Казахстана в воскресенье

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

На завтра, 28 мая, в большинстве областей Казахстана были объявлены штормовые предупреждения. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, грозы завтра ожидаются:

утром и днем на севере и в центре Акмолинской области;

в горных районах Жетысуской области;

на западе и северо-западе ЗКО;

на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области (гроза и град);

на юге и в горных районах Алматинской области.

Также, по прогнозам синоптиков, на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Кроме того, чрезвычайная или высокая пожарная опасность сохраняется:

в центре Улытауской области;

на юго-востоке Карагандинской области;

на большей части Костанайской области;

на севере Абайской области;

на большей части Павлодарской области.

Также, как сообщают синоптики, на юге, севере и востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.

При этом во всех указанных выше регионах кроме Костанайской и Кызылординской областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер в Жетысуской области – 23-28 м/с.

В Алматы 28 мая временами ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15 м/с.

Что делать при грозе?

По данным ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022311-grozy-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana-v-voskresene/