До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Весна. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 27 мая, в трех крупнейших городах Казахстана синоптики прогнозируют солнечную погоду. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане днем столбики термометров покажут +21...+23 градуса, ночью же ожидается похолодание до +7...+9 градусов. Без осадков. Скорость ветра может достигать 7-12 м/с.

Алматинцев ждет солнечная суббота, возможна переменная облачность. Днем в южной столице +24...+26 градусов, ночью – до +11...+13 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков также не ожидается. Днем температура воздуха будет достигать +28...+30 градусов, а ночью – опустится до +14...+16 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с.

Тем не менее в некоторых регионах страны было объявлено штормовое предупреждение.

Так, ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Также на севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022272-do-30-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/