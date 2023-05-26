Сильные дожди с грозами пообещали в выходные в Казахстане

Гроза. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Казахстанцев предупредили о неустойчивом характере погоды в ближайшие три дня, 27-29 мая. Прогноз погоды на выходные опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

Отмечается, что пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики будет погода без осадков.

Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики - пыльная буря. По стране ожидается повышение дневных температур воздуха:

в западных регионах - до +32...+37 градусов;

на северо-западе - до +30...+35 градусов;

на севере - до +20...+30 градусов;

в центре - до +20...+28 градусов;

на юге - до +30...+38 градусов.

А вот на юго-востоке прогнозируется небольшое понижение до +20...+25 градусов - в горных районах - до +10...+15 градусов.

На востоке страны основной фон ожидается в районе +23...+28 градусов.

Отметим, что на сегодня, 26 мая, в Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение - здесь ожидается гроза и сильный ветер скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов.

Напомним, на днях синоптики предупреждали о том, что 25-27 мая в большинстве регионов страны пройдут дожди - погода без осадков ожидалась на северо-западе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022174-silnye-dozhdi-s-grozami-poobeschali-v-vyhodnye-v-kazahstane/