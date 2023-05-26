Сильные дожди с грозами пообещали в выходные в Казахстане
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Казахстанцев предупредили о неустойчивом характере погоды в ближайшие три дня, 27-29 мая. Прогноз погоды на выходные опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов.
Отмечается, что пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики будет погода без осадков.
Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики - пыльная буря. По стране ожидается повышение дневных температур воздуха:
- в западных регионах - до +32...+37 градусов;
- на северо-западе - до +30...+35 градусов;
- на севере - до +20...+30 градусов;
- в центре - до +20...+28 градусов;
- на юге - до +30...+38 градусов.
А вот на юго-востоке прогнозируется небольшое понижение до +20...+25 градусов - в горных районах - до +10...+15 градусов.
На востоке страны основной фон ожидается в районе +23...+28 градусов.
Отметим, что на сегодня, 26 мая, в Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение - здесь ожидается гроза и сильный ветер скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов.
Напомним, на днях синоптики предупреждали о том, что 25-27 мая в большинстве регионов страны пройдут дожди - погода без осадков ожидалась на северо-западе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022174-silnye-dozhdi-s-grozami-poobeschali-v-vyhodnye-v-kazahstane/