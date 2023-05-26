Женщина родила в поезде по дороге в Шымкент

Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

У женщины, ехавшей на поезде из Атырау в Шымкент, начались схватки. Благодаря усилиям проводниц на свет появилась девочка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В пресс-службе КТЖ рассказали, что 25 мая работники поездной бригады пассажирского поезда №29/30 сообщением "Атырау — Алматы" помогли пассажирке при родах.

"У молодой мамы, которая ехала из Атырау в Шымкент, в пути начались схватки. Проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова создали условия для оказания помощи роженице в вагоне поезда. В 21:52 на свет появилась малышка", – говорится в сообщении.

Придерживаясь инструкции, проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию. А после прибытия на станцию Казалинск ребенка вместе с мамой приняли медики.

Напомним, в июне 2020 года у пассажирки поезда "Актобе – Актау" ранним утром начались схватки. К счастью, в соседнем купе ехала врач-акушер, которая приняла роды.

В начале 2021 года такой же случай произошел в поезде сообщением "Сарыагаш – Астана". 14 февраля на свет появилась девочка. Роды принимали сотрудники железной дороги.

Летом этого же года проводники пассажирского поезда помогли появиться на свет восьмимесячному ребенку. Тогда сообщалось, что маму – жительницу Жезказгана – направили на плановые роды в Караганду, однако малыш решил не дожидаться приезда в шахтерскую столицу. Схватки начались через полчаса после отправления поезда.

В октябре 2021 года схватки в поезде начались у женщины в Костанайской области. Ей помогли проводники и пассажиры в лице врачей, ехавших в этом же вагоне.

В конце мая прошлого года девочка родилась в пассажирском поезде, следовавшем из Астрахани в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022241-zhenschina-rodila-v-poezde-po-doroge-v-shymkent/