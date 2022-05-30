Ребенок родился в поезде по пути в Атырау

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Девочка родилась в пассажирском поезде, следовавшем из Астрахани в Атырау – роды у женщины приняли проводники состава и начальник поезда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Как рассказали в нацкомпании, казахстанка Кенжегуль Кайрболатова ехала из села Курмангазы в Атырау. В 5 часов утра у нее начались схватки.

"Работники поездной бригады во главе с начальником поезда Сауле Ильясовой приняли необходимые меры согласно инструкции: проинформировали машиниста и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию", – сообщили в КТЖ.

Тем не менее ребенок появился на свет до приезда медиков – помощь роженице оказали проводники Мырзагуль Каражигитова, Марияш Уразгалиева и Лаура Камалова.

Начальник поезда Сауле Ильясова отметила, что с подобной ситуацией за 15 лет работы в пассажирских перевозках она столкнулась впервые.

После прибытия на станцию Атырау новорожденного малыша вместе с мамой приняли работники скорой помощи.

"Я боялась за ребенка в первую очередь. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочке, когда она вырастет", – поблагодарила работников молодая мама Кенжегуль Кайрболатова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1971546-rebenok-rodilsya-v-poezde-po-puti-v-atyrau/