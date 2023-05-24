Лишь в малой части Казахстана не будет осадков в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - 25-27 мая. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами.

По словам синоптиков, лишь на северо-западе республики, с отрогом антициклона, ожидается погода без осадков.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, а на юго-западе и юге страны – пыльные бури.

Основной температурный фон по Казахстану днем:

в западных регионах 27-35 тепла;

на северо-западе 25-30 тепла;

на севере, востоке, в центре небольшое понижение до 18-27 тепла;

на юге небольшое повышение до 25-33 тепла;

на юго-востоке до 23-30 тепла.

Стоит отметить, что в последние дни в ряде регионов нашей страны наблюдается неустойчивый характер погоды. В начале недели синоптики сообщали, что в большей части республики погода определяется атмосферными фронтальными разделами, которые сопровождаются осадками - дождем и даже градом.

Тем не менее в ряде регионов страны наблюдалось повышение температуры до 30 градусов.

Во многих областях было объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды на сегодня, 24 мая. Жителей ряда регионов предупреждали об усилении ветра, пыльных бурях и напоминали о чрезвычайной пожароопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021856-lish-v-maloy-chasti-kazahstana-ne-budet-osadkov-v-blizhayshie-dni/