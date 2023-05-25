Солнечную погоду пообещали синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В четверг, 25 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем ожидается до 22-24 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Астане специалисты обещают солнечную погоду без осадков. Термометры днем покажут 25-27 градусов выше нуля, ночью - плюс 10-12 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Шымкенте также сегодня ожидается погода без осадков, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26-28 градусов, ночью опустятся до плюс 10-12 градусов. При этом в третьем мегаполисе ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Из-за этого здесь объявлено штормовое предупреждение.

Как не пострадать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021960-solnechnuyu-pogodu-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/