Движение по одному из перекрестков перекрыли в Астане

Дорожный знак. Фото: pixabay.com

Движение по одному из перекрестков полностью перекрыли в Астане - ограничения коснулись пересечения улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын, сообщается на официальном сайте акимата города.

По данным ведомства, с 26 мая 00:00 часов по 28 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на перекрестке Айтматова - шоссе Коргалжын.

Перекресток Атматова-Коргалжын. Скриншот с сайта : 2GIS.kz

Ограничения связаны с проведением работ по текущему ремонту дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Отметим что ремонтные работы в настоящее время ведутся и на других улицах Астаны.

Например, с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автотранспорта по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

На пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби перекрыто движение с 25 по 27 мая.

С 23 мая по 1 июня полностью перекрыто движение для транспорта по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары.

А до 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022130-dvizhenie-po-odnomu-iz-perekrestkov-perekryli-v-astane/