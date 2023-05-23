"Забежала к нам в кабинет": врачи больницы в Алматы приняли роды у необычной пациентки

Кошка. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачам алматинской больницы пришлось принять у себя необычную пациентку – к ним пришла рожать кошка. "Родильным залом" для нее сделали один из кабинетов, передает сайт телеканала КТК.

В телесюжете говорится, что в роли акушеров для пришедшей в больницу кошки стали невролог и кардиолог. "Родильным залом" стал один из кабинетов. В результате на свет появилось пять котят.

"Забежала к нам в кабинет, ну, мы там постарались сделать условия. Нашли коробку ей, постелили первоначально. Мы даже позвонили в службу защиты животных. С утра пока что пришлось забрать к себе. Родила она нормально пятерых. Состояние хорошее у котят. Вроде все бодрые, все сосут молоко", – рассказал врач-кардиолог Саид Сайдувалиев.

По сообщению телеканала, кошку с котятами домой забрал один из врачей – он надеется, что пристроить малышей поможет служба защиты животных. Если же нет, котят будут раздавать желающим.

Источник: КТК

Усилия по защите животных в Казахстане

В конце декабря 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

Данный закон регулирует общественные отношения в области ответственного обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными, а также защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.

В марте этого года в Казахстане начала действовать горячая линия по ответственному обращению с животными.

В апреле глава Министерства экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выразила мнение, нужна ли в нашей стране полиция по защите прав животных.

"Здесь необходимо комплексно смотреть. Вопрос в том, что мы считаем, что есть органы внутренних дел и, возможно, какие-то отдельные службы дополнительно создавать – это дополнительное бюджетирование", – заявила Сулейменова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021648-zabezhala-k-nam-v-kabinet-vrachi-bolnitsy-v-almaty-prinyali-rody-u-neobychnoy-patsientki/