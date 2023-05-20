В 13 из 17 областей Казахстана ожидается непогода в воскресенье

Тучи. Иллюстративное фото: Jure Batagelj / 500px / Getty Images

В грядущее воскресенье на большей части Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Такой вывод следует из данных с официального сайта "Казгидромета".

В южной половине республики прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, а на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. В северной половине РК сохранится ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

Штормовое предупреждение для жителей областей

Абайская область

В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область

Ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе и в центре, днем – в центре области – ожидается гроза. Порывы ветра в центре области составят 15-20 м/с.

Согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, ветер силой от 15 до 20 метров в секунду характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы способен качать стволы деревьев.

Атырауская область

21 мая днем на юге и востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область

В ночь на 21 мая на севере, юге, а также в горных районах области – и ночью, и днем – ожидаются гроза, град. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

Жетысуская область

На востоке, в горных районах области ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – 25 м/с.

Западно-Казахстанская область

Днем на западе и севере области скорость ветра составит 15-20 м/с.

Карагандинская область

На юге и востоке области ожидается гроза. Днем на севере, юге и востоке области ветер будет достигать порывов в 15-20 м/с. На востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Костанайская область

Днем ожидается усиление ветра на юге области, а на востоке порывы достигнут 15-20 м/с. Также на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Мангистауская область

Днем на западе и в центре области ожидается гроза. На западе и юге области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Павлодарская область

На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

Днем на юге области скорость ветра составит 15-20 м/с.

Туркестанская область

В воскресенье в горах области ожидается гроза. Скорость ветра на горных перевалах достигнет показателей 15-20 м/с.

Улытауская область

В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение для жителей городов

Актау: днем 21 мая временами возможна гроза.

Павлодар: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Талдыкорган: ожидается гроза.

Тараз: ночью ожидаются гроза и град, также 21 мая в городе усилится ветер, ночью при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021409-v-14-iz-17-oblastey-kazahstana-ozhidaetsya-nepogoda-v-voskresene/