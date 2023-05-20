В 13 из 17 областей Казахстана ожидается непогода в воскресенье
Опубликовано:
В грядущее воскресенье на большей части Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Такой вывод следует из данных с официального сайта "Казгидромета".
В южной половине республики прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, а на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. В северной половине РК сохранится ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.
Штормовое предупреждение для жителей областей
Абайская область
В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Актюбинская область
Ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе и в центре, днем – в центре области – ожидается гроза. Порывы ветра в центре области составят 15-20 м/с.
Согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, ветер силой от 15 до 20 метров в секунду характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы способен качать стволы деревьев.
Атырауская область
21 мая днем на юге и востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Жамбылская область
В ночь на 21 мая на севере, юге, а также в горных районах области – и ночью, и днем – ожидаются гроза, град. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.
Жетысуская область
На востоке, в горных районах области ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – 25 м/с.
Западно-Казахстанская область
Днем на западе и севере области скорость ветра составит 15-20 м/с.
Карагандинская область
На юге и востоке области ожидается гроза. Днем на севере, юге и востоке области ветер будет достигать порывов в 15-20 м/с. На востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.
Костанайская область
Днем ожидается усиление ветра на юге области, а на востоке порывы достигнут 15-20 м/с. Также на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Мангистауская область
Днем на западе и в центре области ожидается гроза. На западе и юге области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.
Павлодарская область
На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Северо-Казахстанская область
Днем на юге области скорость ветра составит 15-20 м/с.
Туркестанская область
В воскресенье в горах области ожидается гроза. Скорость ветра на горных перевалах достигнет показателей 15-20 м/с.
Улытауская область
В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.
Штормовое предупреждение для жителей городов
Актау: днем 21 мая временами возможна гроза.
Павлодар: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Талдыкорган: ожидается гроза.
Тараз: ночью ожидаются гроза и град, также 21 мая в городе усилится ветер, ночью при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021409-v-14-iz-17-oblastey-kazahstana-ozhidaetsya-nepogoda-v-voskresene/