В двух мегаполисах Казахстана ожидаются дожди с грозой

Девушки с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В двух из трех крупнейших городов Казахстана сегодня ожидаются осадки с грозой. При этом температура воздуха в этих мегаполисах будет от +20 градусов, сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Сегодня, 20 мая, днем в Астане будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Днем порывы ветра ожидаются в районе 15-20 м/с.

В Алматы синоптики пообещали дождь с грозой. Температура воздуха – +20...+22 градуса. Скорость ветра будет равна 3-8 м/с, а при грозе – 17 м/с.

В Шымкенте тоже ожидаются осадки с грозой. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с, при грозе она будет составлять 15-20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 15-20 м/с характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Против ветра такой силы трудно идти, качаются стволы деревьев, ломаются сучья.

Ранее синоптики объявляли на сегодня штормовое предупреждение в Астане, Алматы и ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021359-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-ozhidayutsya-dozhdi-s-grozoy/