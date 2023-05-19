Информацию о введении китайского языка в ЦОНах прокомментировали в Минцифры

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов в СЦК прокомментировал информацию о введении в ЦОНах страны китайского языка в рамках оказания услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в ЦОНах страны услуги оказывают на трех языках – казахском, русском и английском. Между тем, по их данным, теперь к ним добавляют китайский. В этой связи они поинтересовались, в чем причина и связано ли это с подписанием соглашения о безвизе с КНР.

Однако Асет Турысов опроверг данную информацию.

"По этому вопросу могу сказать, что эта информация не соответствует действительности" – заявил он.

Напомним, в апреле стало известно, что между Казахстаном и Китаем будет подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже официальный представитель МИД Айбек Смадияров пояснил, что целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Между тем во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано соглашение между правительством РК и правительством КНР о взаимном освобождении от визовых требований.

По словам президента Казахстана, наша страна может стать одним из привлекательных туристических направлений для китайских граждан.

Также глава государства предложил создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

"Это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021312-informatsiyu-o-vvedenii-kitayskogo-yazyka-v-tsonah-prokommentirovali-v-mintsifry/