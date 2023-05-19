Еще две улицы частично перекроют в Астане на ремонт

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане проводятся ремонтные работы дорожного полотна на участках улиц Гумар Караш и Биржан сал, в связи с чем будет перекрыто движение, об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

По информации акимата Астаны, с 19 по 21 мая по улице Гумар Караш на участке от улицы А.Мамбетова до проспекта Республики будет частично перекрыто движение. А с 22 по 25 мая ожидается полное перекрытие для автотранспортных средств.

Улица Гумар Караш. Скриншот: Google Maps

Также, как сообщает ведомство, ремонт дорог ведется по улице Биржан сал от улицы В. Гете до улицы И.Есенберлина. В связи с чем с 19 по 23 мая на данном участке частично перекроют движение.

Улица Биржан сал. Скриншот: Google Maps

В акимате призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут во избежание пробок на дорогах города.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в связи с ремонтом дорожного полотна будет изменена схема движения еще девяти маршрутов автобусов.

Еще ранее восемь маршрутов автобусов изменили схемы движения в Астане из-за ремонта на Мангилик Ел.

Кроме того, до 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021280-esche-dve-ulitsy-chastichno-perekroyut-v-astane-na-remont/