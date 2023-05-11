Восемь маршрутов автобусов будут ездить иначе в Астане из-за ремонта на Мангилик Ел

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице будет проводиться ремонт дороги по проспекту Мангилик Ел. Из-за этого в Астане временно изменили схемы движения восемь маршрутов, сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ по проспекту Мангилик Ел временно были внесены изменения в схемы движения маршрутов №№ 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70.

Схемы объезда приведены ниже.

При этом, как сообщается в Instagram-аккаунте Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

Напомним, вчера сообщалось, что участок проспекта Аль-Фараби перекроют в Астане почти на месяц – с 10 мая по 5 июня.

Кроме того, с 26 апреля по 14 мая в столице также перекрыт участок проспекта Женис от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая.

При этом ранее представители аэропорта Астаны предупреждали граждан, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 будут периодически ограничены из-за ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020034-vosem-marshrutov-avtobusov-budut-ezdit-inache-v-astane-iz-za-remonta-na-mangilik-el/