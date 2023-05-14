Еще девять маршрутов автобусов в Астане изменят схемы движения

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в связи с ремонтом дорожного полотна будет изменена схема движения еще девяти маршрутов автобусов, сообщается в официальном Instagram-аккаунте City Transportation Systems.

Сообщается, что до завершения ремонтных работ временно были внесены изменения в схемы движения маршрутов № 45, 2, 56, 71, 54, 43, 314, 26, 60.

С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.

В CTS призвали астанчан и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

Как сообщается в Instagram-аккаунте управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, в связи с проведением ремонта дорожного полотна по улице Айганым от шоссе Коргалжын до улицы К. Мухамедханова с 12 по 15 мая на этих участках будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь маршрутов автобусов будут ездить иначе в Астане из-за ремонта на Мангилик Ел.

До 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

Кроме того, представители аэропорта Астаны предупреждали граждан, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 будут периодически ограничены из-за ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020444-esche-devyat-marshrutov-avtobusov-v-astane-budut-ezdit-po-izmenennoy-sheme-dvizheniya/