Более 20 тыс. человек не смогли преодолеть пороговые баллы на ЕНТ в Казахстане

Результаты ЕНТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК рассказал о результатах январского ЕНТ. По его словам, 21 тыс. человек не смогли преодолеть пороговые баллы на ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Емелбаев сообщил, что в январе ЕНТ сдали около 123 тысяч абитуриентов. Среди них студенты, желающие перевестись с творческих специальностей в другие направления подготовки, а также желающие перевестись на педагогические направления на платной основе и выпускники школ текущего года, которые хотят зачислиться в вузы на платной основе.

"Пороговый балл в более 50 баллов с начала проведения январского ЕНТ набрали около 83% абитуриентов, 17%, или 21 тыс. человек, не смогли преодолеть пороговые баллы. Что касается среднего балла, то он составил 76 баллов. Максимальный балл – 139. Его набрали пять тестируемых", – отметил спикер.

Между тем, он напомнил, что будет проводиться проверка, и если будет выявлено нарушение при сдаче ЕНТ, то сертификаты будут аннулированы.

"Уменьшилось число попыток пронести запрещенные предметы. За нарушение правил были аннулированы результаты 160 человек. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 62 абитуриента.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 98 человек, их результаты также аннулированы. В этом году на январском ЕНТ подставных лиц не было выявлено", – заявил Руслан Емелбаев.

Он также прокомментировал вопрос о том, освобождаются ли от сдачи английского языка имеющие международный сертификат.

"Абитуриенты, которые имеют международный сертификат, освобождаются от ЕНТ. Во многом это связано с экзаменами IELTS/TOEFL. По нынешним правилам, если сертификат IELTS выше 6 баллов, им автоматически присуждаются 45 баллов. Однако во время ЕНТ баллы не добавляются. Во время ЕНТ абитуриент сам решает: будет сдавать английский язык или нет.

При сдаче документов в вуз для поступления на грант по решению комиссии ребенку, у которого есть сертификат, выставляются 45 баллов. В качестве проекта готовим нововведение, чтобы присвоить баллы абитуриентам, имеющим сертификаты на 5 и 5,5 баллов", – резюмировал спикер.

Напомним, 10 января в Казахстане стартовало ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Для участия в нем было подано около 125 тыс. заявок.

Между тем директор Национального центра тестирования при Министерстве науки и высшего образования Руслан Емелбаев рассказал об изменениях в ЕНТ. Он заявил, что качество вопросов на ЕНТ совершенствуется. Учитывая мнение экспертов и выпускников школ, были внесены изменения в предметы "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009169-21-tys-chelovek-ne-smogli-preodolet-porogovye-bally-na-ent-v-kazahstane/