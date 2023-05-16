"Не заложено достаточно средств": министр экологии о проблеме с бродячими собаками

Собака. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минэкологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах кабмина ответила, почему в Казахстане складывается плачевная ситуация с защитой животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Зульфия Сулейменова сообщила, что ее ведомство занимается координацией деятельности по формированию политики в области защиты животных. При этом за организацию работы и ее осуществление на местах, по словам министра, отвечают акиматы.

"Конкретно по бродячим собакам вопрос поднимали, запрашивали и бюджеты, и инфраструктуру. На сегодняшний день вынуждены констатировать тот факт, что не заложено достаточно средств на организацию приютов и пунктов временного содержания (животных – прим. ред.).

Например, по стране имеется только четыре государственных приюта. Потребность в 69 приютах. Вместе с тем, местными исполнительными органами средства не выделяются.

Согласно законодательству, была выделена бюджетная статья в местном бюджете. Соответственно, мы поднимали вопрос о том, что на местном уровне акиматами достаточная работа по созданию необходимой инфраструктуры не ведется", – подчеркнула Сулейменова.

Она отметила, что для решения проблемы ее ведомство поднимает вопрос по усилению контроля и надзора.

"Ведется работа компетентными органами. Вместе с тем за счет средств местного бюджета необходимо изыскивать. Бюджетная программа была создана для этих целей. Дальше уже, как распределять местный бюджет, мы туда не лезем. Но по потребности вместе работаем", – резюмировала министр.

Нападения бродячих собак в Казахстане

Напомним, что в последнее время в разных регионах Казахстана люди жалуются на проблему с бродячими собаками.

Так, в конце апреля собаки напали на 8-летнюю девочку в Семее.

Жительница города Регина Саркулова рассказала, что вышла с детьми и матерью в магазин, когда на них внезапно набежала стая псов. Один набросился на дочь, схватил за руку и лицо.

Тогда многие горожане отмечали, что боятся отпускать детей одних на улицу.

При этом в начале прошлого месяца подобный случай произошел в Жанаозене. За одну неделю от бродячих собак пострадало четверо жителей города, в том числе и 4-летний мальчик. Ребенка тогда госпитализировали.

В феврале жители Усть-Каменогорска рассказывали, что боятся выходить из дома из-за того, что бездомные собаки не дают им прохода. Горожане утверждали, что особенно много бродячих псов на окраинах города.

А в ноябре прошлого года жители села Ават Енбекшиказахского района Алматинской области пожаловались на нашествие бродячих собак и бездействие чиновников в этом вопросе.

Закон об ответственном обращении с животными

Отметим, что в марте прошлого года в Казахстане в силу вступил Закон "Об ответственном обращении с животными", который регулирует отношение общества к животным для их защиты, а также для укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности при обращении с животными.

Одна из глав этого закона касается обращения с безнадзорными и бродячими животными.

"Регулирование численности бродячих животных представляет собой комплекс мер, предпринимаемых государством, индивидуальными предпринимателями и негосударственными юридическими лицами, занимающимися отловом, временным содержанием и умерщвлением животных, для уменьшения количества бродячих животных путем стерилизации, обустройства животных, проведения образовательных мероприятий и разъяснительных работ с населением", – говорится в тексте закона.

При этом регулирование численности бродячих животных путем их умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020767-ne-zalozheno-dostatochno-sredstv-ministr-ekologii-o-probleme-s-brodyachimi-sobakami/