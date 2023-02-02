Жители Усть-Каменогорска боятся выходить на улицу из-за бродячих собак

Пес. Иллюстративное фото: Sansargo / Getty Images

Жители Усть-Каменогорска боятся выходить из дома из-за того, что бездомные собаки не дают им прохода - животные сбиваются в стаи. Горожане утверждают, что на окраинах города особенно много бродячих псов, передает сайт телеканала КТК.

По словам жителей дачных сообществ города, бродячие псы стали появляться на улицах осенью. Люди боятся выходить из дома.

Местная жительница Светлана Акашева, которая воспитывает троих детей, заявила, что никогда не видела столько собак, хотя живет здесь больше 10 лет.

"Бродячие собаки. Ходят не одна и не две собаки, а целыми стаями. По 20, по 10 штук. И вот, если пять прибежит собачек, то… И вот они кидаются. Невозможно ходить детям - ни в школу, ни в садик. Я работаю одна, работаю допоздна. Самой страшно, когда иду с работы. Кинутся на одного ребенка - ничего они не смогут сделать, это все. Как у нас был в прошлом году случай: просто насмерть загрызут", – жалуется женщина.

Горожане переживают за детей, поэтому на улице они появляются только в сопровождении взрослых.

"Девочка шла со школы - вот тут вот как раз, возле наших ворот. Собака толкнула ее в куртку сзади. Ну это просто случай или чудо какое-то, что она просто агрессивно себя не повела. Но толкнуть-то - она ее толкнула. Девочка напугалась", – рассказала председатель садового общества "Машиностроитель-2" Светлана Вагина.

Председатели дачных сообществ обращаются в городские службы с просьбой избавить их от нашествия бродячих животных и принять меры в отношении тех, кто бросает своих питомцев.

Жители считают, что некоторые из тех псов, которые бродят по улицам, в свое время были домашними.

"Надо задуматься самим жителям об этом, чтобы не разводить всех этих собак, не выкидывать их на улицу. Это остро проблема в этом изначально стоит. Но так как их уже развелось очень много, и были случаи нападения собак, и жильцы жалуются, боятся отправлять детей в школы, вечером боятся возвращаться с работы… то есть эта проблема очень остро встала не только в нашем районе, но и по всему городу", – высказалась председатель садоводческого общества "Восход-2" Татьяна Кениг.

Ситуацию прокомментировали чиновники - они заявили, что животных отлавливают. По их информации, за прошлый год поймали больше 4,5 тыс. бродячих собак и кошек.

Однако полностью избавить город от бездомных животных власти не могут - по закону пойманных псов отправляют в ветклиники на стерилизацию, а после - отвозят в частные приюты, но чаще снова отпускают на волю.

"С начала января по городу Усть-Каменогорску пришло порядка 157 заявлений от ЦТУ и жителей. В данный момент отстрел и умерщвление животных запрещено. Но мы сейчас занимаемся отловом. И основной проблемой у нас остается отсутствие государственного приюта по городу Усть-Каменогорску", – сообщил главный специалист отдела противоэпизоотических мероприятий управления сельского хозяйства ВКО Мухтар Жанкебаев.

А пока местные жители отгоняют собак самостоятельно с помощью палок.

Источник: КТК

Напомним, в конце 2021 года в Усть-Каменогорске 6-летнюю девочку растерзали бродячие собаки. Ребенок скончался. Мать погибшей рассказала подробности трагедии.

Вскоре массовый отстрел бродячих собак начали в Усть-Каменогорске после того, как там трагически погибла 6-летняя девочка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007701-zhiteli-ust-kamenogorska-boyatsya-vyhodit-na-ulitsu-iz-za-brodyachih-sobak/