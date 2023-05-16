Дождь, жара и сильный ветер: какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана сегодня

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали о том, какая погода будет сегодня, 16 мая, в Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов. Скорость ветра сегодня понизится до 0-5 м/с.

В Астане ожидается заметное потепление до +21…+23 градусов днем. Осадков в столице сегодня не будет - синоптики пообещали переменную облачность. Скорость ветра будет находиться на уровне 2-7 м/с.

В Шымкенте ожидается жаркий день, однако синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха днем составит +30…+32 градуса. Также днем прогнозируется дождь, который будет сопровождаться грозой. Скорость ветра – 8-13 м/с, но в течение дня порывы могут достигать 15-20 м/с, а местами - до 25 м/с.

На днях синоптики предупреждали казахстанцев о том, что с 16 по 18 мая погоду на большей части Казахстана будет определять Южный циклон. По этой причине ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.

Сильные дожди прогнозируются 16 и 17 мая на юго-западе, с 16 по 18 мая – на северо-западе и юге, 17 и 18 мая – в центре, а также 18 мая – на юго-востоке страны.

Кроме того, в целом по республике ожидается усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020675-dozhd-zhara-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-segodnya/