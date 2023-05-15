Сильные дожди, град и усиление ветра прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ближайшие три дня, с 16 по 18 мая, в Казахстане ожидаются сильные дожди и усиление ветра. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, погоду на большей части Казахстана в ближайшие дни будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.

Так, сильные дожди прогнозируются 16 и 17 мая на юго-западе, с 16 по 18 мая – на северо-западе и юге, 17 и 18 мая – в центре, а также 18 мая – на юго-востоке страны. Кроме того, в целом по республике ожидается усиление ветра.

При этом, как сообщают синоптики, в Казахстане ожидается понижение температурного фона. В северной половине страны в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.

В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе, севере страны до +13...+18 градусов, на остальной территории Казахстана до +15...+23 градусов.

Отметим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020544-silnye-dozhdi-i-usilenie-vetra-prognoziruetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/