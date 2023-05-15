Погода в Шымкенте на неделю: почти каждый день будут идти дожди

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней – с 15 по 21 мая. Актуальный прогноз погоды на этот период был опубликован на портале OpenWeather.

15 мая в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит +23 градуса. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

16 мая ожидается дождь. Температура составит примерно +24 градуса. Максимальная температура – плюс 31 градус, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равна до 4,4 м/с.

17 мая будет дождь. Средняя температура – плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов, а ночью – опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

18 мая в Шымкенте синоптики пообещали дождь. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до +24 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равна 2,9 м/с.

19 мая будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до +30 градусов, а ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

20 мая тоже пообещали дождливую погоду. Температура в среднем остановится на отметке в +22 градуса. Максимальная температура составит +29 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,3 м/с.

21 мая, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура составит +21 градус. Воздух может прогреться и до +27 градусов, но ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020498-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-pochti-kazhdyy-den-budut-idti-dozhdi/