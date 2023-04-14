Проверить договор с оператором парковок в Астане поручил Смаилов

Припаркованные машины. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ходе очередного заседания Комиссии по демонополизации экономики был затронут вопрос о платных парковках в Астане, сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, в котором приняло участие руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ и других ведомств.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

"Участникам была представлена информация о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны", – говорится в публикации.

По итогам обсуждения, как сообщается, уполномоченным госорганам поручили проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Помимо этого на заседании рассмотрели вопросы возврата в госсобственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых, говорится в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года астанчане возмутились увеличившимся платным парковкам по всему городу. В акимате столицы пообещали разобраться с этим вопросом.

Вскоре после этого, в начале августа, в Астане демонтировали почти 1700 платных парковочных мест, расположенных вблизи социальных и других объектов.

Комиссия по демонополизации экономики, напомним, начала работу в конце марта прошлого года. В ее состав вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генпрокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задача этой комиссии – выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках ее работы будут рассматриваться вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

Проект "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны" реализован для разгрузки улично-дорожной сети города и создания комфортных условий передвижения пешеходов и транспортных средств, говорится на сайте "Парковочное пространство Астаны".

Основные задачи проекта:

снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети;

повышение скорости движения всех видов транспортных средств в зонах платной парковки;

увеличение оборачиваемости парковочных мест;

сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и стимулирование использования общественного транспорта.

При этом стоимость парковки для автомобиля – 100 тенге за 1 час парковки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016725-proverit-dogovor-s-operatorom-parkovok-v-astane-poruchil-smailov/