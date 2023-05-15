"Жертвы цифровизации": депутат раскритиковала подачу онлайн-заявок на кредиты и субсидии

Ноутбук. Иллюстративное фото: ortcom.kz

На заседании мажилиса депутат Екатерина Смышляева раскритиковала практику подачи онлайн-заявок на места в кружках, субсидии для фермеров или льготные автокредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат заявила, что новые цифровые инструменты для доступа детей к дополнительному образованию удивляют.

"Распределение мест среди родителей происходит на скорость. Места в очереди на портале Алматы закончились за сорок с небольшим минут. На самом деле, такой якобы справедливый и современный подход используется правительством очень часто и в разных областях. Особенно когда чего-то не хватает на всех", - заявила Смышляева.

Примером "жертв цифровизации" она также назвала распределение субсидий среди фермеров и борьбу за льготные автокредиты, которая длилась 18 секунд.

"Первыми жертвами "цифровизации" стали наши фермеры. На основании быстроты подачи документов распределялись субсидии. Счет шел на минуты, деньги заканчивались молниеносно.

Рекорды сельского хозяйства побило льготные кредитование МИИР. Борьба за машины завершилась за 18 секунд. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. И вот, сегодня подход добрался до социальной сферы", - добавила депутат.

По ее мнению, главным критерием сейчас стала скорость нажатия клавиш, а попытки цифровизации накладываются на дефектные бизнес-процессы и не решают проблему нехватки мест, машин и денег.

"В связи с вышеизложенным считаем необходимым изменить подходы к распределению подушевого финансирования на межведомственном уровне, при этом:

пересмотреть бизнес процесс оказания услуг дополнительного образования, с установлением одного ответственного госоргана;

установить единообразный подход, подушевое финанасирование с едиными тарифами должно работать для всех организаций образования независимо от формы собственности;

создать единую электронную очередь на базе информационной системы учета контингента Министерства просвещения;

установить критерии очередности распределения мест для отдельных категорий детей;

предусмотреть механизм рандомного отбора, но при обязательной регистрации всех заявок;

обеспечить равный доступ детей к получению услуг дополнительного образования", - заявила Смышляева.

Напомним, в феврале в Казахстане стартовал прием заявок на льготное автокредитование - тогда казахстанцы могли получить кредиты на авто под 4%. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки.

Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек.

А в начале мая алматинцы не смогли записать своих детей в бесплатные кружки дополнительного образования из-за сбоя в работе платформы DamuBala. В организации не исключили, что на платформу была произведена DDoS-атака. По этому факту правоохранители проведут расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020565-zhertvy-tsifrovizatsii-deputat-raskritikovala-podachu-onlayn-zayavok-na-kredity-i-subsidii/