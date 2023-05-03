Алматинцы не смогли записать своих детей в бесплатные секции из-за сбоя программы

Ошибка в Сети. Иллюстративное фото: cnythzl/Getty Images

В первый день записи в бесплатные секции для детей в Алматы случился сбой - новые пользователи не смогли записаться в очередь. В официальном Instagram-профиле платформы DamuBala сообщили о причинах.

Старт записи был запланирован на 18:00 2 мая, однако произошел сбой.

"Незадолго до открытия записи в очередь для города Алматы в Центре хранения и обработки данных (ЦОД), где расположены наши серверы, произошла авария.

Отключение электроэнергии привело к масштабному сбою доступа к использованию программного обеспечения. Нам сообщили об этом только в 17:50", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в связи со сложившейся ситуацией запись в очередь не была реализована - ни один ваучер не был распределен.

Позже в аккаунте платформы появилось объявление о том, что процесс постановки в очередь будет перезапущен 3 мая в то же время, 18:00.

На официальном сайте организации говорится, что DamuBala - платформа поиска и записи на секции по программе подушевого финансирования для детей от 4 до 17 лет включительно. Здесь можно зарегистрироваться, создать профили своих детей и записать их на спортивные секции или творческие кружки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019091-almatintsy-ne-smogli-zapisat-svoih-detey-v-besplatnye-sektsii-iz-za-sboya-programmy/