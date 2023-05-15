Погода в Алматы на неделю: с середины недели ожидаются дожди

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней – с 15 по 21 мая. Актуальный прогноз погоды на этот период был опубликован на портале OpenWeather.

15 мая в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит +19 градусов. Днем воздух может прогреться до +24 градусов, при этом ночью температура опустится до +12 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

16 мая ожидается ясная погода. Температура составит около +19 градусов. В течение дня она может увеличиться до +24 градусов, минимальная температура – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 2,4 м/с.

17 мая тоже будет ясно. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до +26 градусов, а ночью – опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

18 мая в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до +21 градуса, а опуститься может до +15 градусов. Скорость ветра будет равна 5 м/с.

19 мая будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

20 мая синоптики тоже обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке в +17 градусов. Максимальная температура составит +22 градуса, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,9 м/с.

21 мая, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура будет равна +18 градусам. Воздух может прогреться и до +21 градуса, но ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020497-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-s-serediny-nedeli-ozhidayutsya-dozhdi/