Погода в Астане на неделю: будет облачно и усилится ветер

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – с 15 по 21 мая. Актуальный прогноз погоды на этот период был опубликован на портале OpenWeather.

15 мая в Астане будет стоять ясная погода. Среднесуточная температура составит +12 градусов. Днем воздух может прогреться до +18 градусов, но ночью температура опустится до +3 градусов. Скорость ветра – 3,2 м/с.

16 мая тоже ожидается ясная погода. Температура составит примерно +16 градусов. При этом в течение дня она может увеличиться до +21 градуса, минимальная температура – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит примерно 3,9 м/с.

17 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до +19 градусов, а ночью – опустится до +11 градусов. Скорость ветра – 9 м/с.

18 мая в Астане синоптики также обещают облачную погоду. Средняя температура за сутки – плюс 11 градусов, но в течение дня она может подняться до +13 градусов, а опуститься – до +9 градусов. Скорость ветра будет равна 8,9 м/с.

19 мая будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью похолодает до +9 градусов. Скорость ветра при этом составит 8,4 м/с.

20 мая тоже будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке в +17 градусов. Максимальная температура – плюс 22 градуса, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,5 м/с.

21 мая, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура – плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до +21 градуса, но ночью – похолодать до +11 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020496-pogoda-v-astane-na-nedelyu-budet-oblachno-i-usilitsya-veter/