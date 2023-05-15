Гроза и жара до 33 градусов ожидаются в крупнейших городах Казахстана в понедельник

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 15 мая, в Алматы ожидается гроза, а вот в Астане и Шымкенте прогнозируется солнечная погода. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики прогнозируют дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет находиться на уровне +26…+28 градусов, а ночью – опустится до +17…+19 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Астане ожидается небольшое потепление – до +17…+19 градусов днем и +3…+5 градусов – ночью. Осадков в столице сегодня не будет. Скорость ветра будет находиться на уровне 2-7 м/с.

В Шымкенте ожидается жаркий и солнечный день. Температура воздуха днем составит +31…+33 градуса. Ночью жара спадет до +18…+20 градусов, возможен дождь. Скорость ветра – 8-13 м/с, но в течение дня порывы могут достигать 15-20 м/с.

При этом напомним, что казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 регионах страны из-за сильного ветра, грозы и заморозков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020502-groza-i-zhara-do-33-gradusov-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-ponedelnik/