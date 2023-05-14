Сильный ветер, гроза и заморозки: казахстанцев предупредили о непогоде

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 регионах страны из-за сильного ветра, грозы и заморозков, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По сообщению синоптиков, в Алматинской области завтра, 15 мая, ожидаются гроза, ветер при грозе будет достигать скорости до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

В Алматы вновь ожидается гроза.

В Акмолинской области прогнозируют заморозки до 3 градусов.

В Астане также ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Западно-Казахстанской области синоптики обещают грозу.

Между тем жителей Северо-Казахстанской и Костанайской областей ожидают туман и ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью также будут заморозки до 2 градусов. При этом на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях завтра ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, а ночью – заморозки до 1 градуса.

В Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря и ветер со скоростью до 15-20 м/с.

Жителям Шымкента также стоит подготовиться к порывистому ветру до 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются гроза и ветер со скоростью до 15-20 м/с, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области обещают временами сильный дождь, грозу, град и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Жетысуской области синоптики прогнозируют грозу, ветер со скоростью 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер скорость ветра будет достигать 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидаются туман и заморозки до 3 градусов.

Что делать при грозе?

По информации ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома или в здании, то не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

Кроме того, велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров

Если гроза вас застала на улице, то помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре?

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов: 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020477-silnyy-veter-groza-i-zamorozki-kazahstantsev-predupredili-o-nepogode/