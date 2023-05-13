Air Astana сообщила о задержке рейса "Дубай – Алматы" более чем на сутки

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самолет Air Astana, который должен был вылететь из Дубая в Алматы, задержали по техническим причинам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

"12 мая рейс КС898 авиакомпании Air Astana по направлению "Дубай-Алматы" был задержан по технической причине (неисправность ламп аварийной сигнализации в салоне). Пассажирам предоставлено размещение в отеле и питание", – говорится в сообщении.

Инженеры авиакомпании уже в Дубай и работают над устранением неисправности.

"В случае успешной замены запчастей расчетное время вылета рейса из Дубая будет в 21:45 местного времени (23:45 по времени Астаны – прим. ред.). В противном случае будут рассмотрены альтернативные варианты выполнения рейса", – добавили в Air Astana.

Авиакомпания выразила сожаление по поводу неудобств в связи с задержкой рейса по технической причине.

Как позже объяснили представители Комитета гражданской авиации в своем официальном Telegram-канале, вылет самолета из Дубая был запланирован на 13:55 12 мая.

Сегодня, 13 мая, в 12:48 по местному времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических неполадок.

Напомним, что в прошлом году авиакомпанию Air Astana несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Тем не менее в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

Добавим, что недавно в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки. Теперь ответственность авиакомпании перед пассажиром усиливается в случае любой задержки рейса.

Также было введено правило об обязательном информировании пассажиров о задержках, а в случае любого изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020399-air-astana-soobschila-o-zaderzhke-reysa-dubay-almaty/