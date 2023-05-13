Повесили чужие долги: скандал разгорелся на одном из рынков Актобе (видео)

Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Торговцы одного из рынков Актобе получили уведомления о задолженностях от 300 тыс. до 3 млн тенге. При этом они утверждают, что это долги не их, а прежней администрации, передает сайт телеканала КТК.

"Налоговая нам объясняет, что это, они так и говорят, что "Управление рынком" задолжало – и "это мы все раскидали на арендаторов". Ну как это так можно? На каком основании? Мы говорим: "Дайте нам, на каком основании вы нам даете все вот эти наложения, уведомления". Они нам говорят: "Ждите до 26-го числа". Но, просто-напросто нам 26-го числа будет поздно", – говорит одна из торговцев Айгуль Жумабаева.

Отмечается, что о своих задолженностях люди узнали случайно – некоторым уведомления пришли в личный кабинет.

По данным телеканала, выяснилось, что прежняя администрация рынка имеет задолженность по налогам. Именно эту сумму и разделили между всеми арендаторами.

В департаменте госдоходов людей попросили не поднимать шум и просто дождаться 26 мая. Якобы тогда вопрос и решится. Однако торговцы боятся последствий. Ведь в уведомлении указано: оплатить долги нужно в течение 20 дней. Люди опасаются, что за этим последуют штрафные санкции и суды. Однако чиновники заверили: работникам рынка необходимо просто принести документы о том, что они в свое время исправно платили, и вопрос будет снят.

"Основанием для исполнения данных уведомлений будут являться акты сверки, подписанные с двух сторон. Если на сегодняшний день в администрации рынка подтвердят, что никаких задолженностей у индивидуальных предпринимателей не имеется, мы данные уведомления поставим исполненными", – заявил замруководителя Управления государственных доходов по Актобе Айбол Жумабаев.

Источник: КТК

Напомним, что в апреле торговцы возмутились уже в Алматы – по их словам, владелец рынка решил провести модернизацию за их счет и теперь требует с каждого арендатора по 5 млн тенге.

"Это неправильно – вымогать у нас 10 тысяч долларов за реконструкцию, потому что я всего лишь арендатор. Я не собственник земли. Должен реконструкцию оплачивать за свой счет и делать собственник земли. Архитектурный план мы не видели и не знаем", – заявили тогда торговцы.

При этом еще раньше торговцы рынка "Тулпар" собрались у акимата Алматы и потребовали отложить капитальный ремонт рынка до осени. Однако навстречу им власти города и руководства рынка идти не намерены.

В начале апреля об этой ситуации высказывался аким города Ерболат Досаев. Он заявил, что ремонт рыка переносили уже несколько раз, поэтому в апреле он начнется обязательно. Продавцам на это время предоставят другую площадку.

Между тем торговцы рынка автозапчастей заявили, что вынуждены поднять цену на товар из-за того, что им повысили стоимость аренды почти на треть. Договориться с хозяином рынка о сохранении прежней стоимости аренды им не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020372-povesili-chuzhie-dolgi-skandal-razgorelsya-na-odnom-iz-rynkov-aktobe-video/