"Откладываем из года в год": аким Алматы прокомментировал модернизацию рынка "Тулпар"

Овощной прилавок. Иллюстартивное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района рассказал о сроках модернизации рынка "Тулпар", передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города обратился к Ерболату Досаеву с просьбой продлить работу рынка до 31 декабря 2023 года и лишь после этого начать реконструкцию.

Аким отметил, что модернизацию рынка "Тулпар" откладывают уже несколько лет.

"По всем договоренностям, собственники рынка обязаны выполнить модернизацию, вложить деньги, в том числе, это касается и собственников рынка "Тулпар". Они переведут людей на другие точки, чтобы вы не потеряли бизнес, но, считаю, модернизация нужна. Мы ее переносим из года в год, нужно ее завершать. "Тулпар" не вкладывался в реконструкцию с самого основания", - сообщил Досаев.

Районный аким Ержан Сейтенов отметил, что модернизацию готовы начать уже с 1 апреля, но переносят ее уже в четвертый раз.

"В этот раз хотя настойчиво начать с 1 апреля, а арендаторам предлагают бесплатно на других рынках торговать", - сообщил Сейтенов.

"Частного инвестора нашли, который вложит деньги, пусть приведут в порядок, вы вернетесь, город получит современные торговые площади. Город активно развивается после пандемии, экономические показатели очень неплохие, я надеюсь, мы эту тенденцию продолжим. Реконструкция нужна", - добавил Досаев.

Напомним, ранее в Алматы снесли рынок "Сары-Арка", чтобы на его месте возвести современный торговый центр.

Также в декабре 2019 года было объявлено о планируемом сносе еще одного старейшего торгового объекта в Алматы - Никольского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012257-otkladyvaem-iz-goda-v-god-akim-almaty-prokommentiroval-modernizatsiyu-rynka-tulpar/