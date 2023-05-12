Спасатели обратились к жителям Алматы

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В Департаменте по ЧС Алматы предупредили жителей мегаполиса о возможной грозе, а также напомнили о правилах безопасности при такой погоде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"ДЧС города Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромет" информирует, что в городе 13 мая (суббота) ожидается гроза", – говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации с официального сайта РГП "Казгидромет", завтра днем в Алматы ожидается +24...+26 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 3-8 м/с, но отдельные порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Кроме того, ранее сообщалось, что дожди и грозы в грядущие выходные прогнозируются не только в Алматы, но и в других регионах Казахстана.

Что делать при грозе?

По данным ведомства, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020315-predstaviteli-dchs-obratilis-k-zhitelyam-almaty/