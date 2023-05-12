Гроза и усиление ветра ожидаются в двух казахстанских мегаполисах

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 12 мая, в Алматы и Шымкенте ожидается гроза, а в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня днем ожидается до плюс 20-22 градусов, ночью температура опустится до плюс 9-11 градусов. Осадков в столице не будет, а скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Алматы между тем прогнозируют грозу. При этом столбики термометров в южной столице днем поднимутся до плюс 27-29 градусов, ночью опустятся до плюс 15-17 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

Гроза и усиление ветра ожидаются сегодня и в Шымкенте, из-за этого в третьем мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. Несмотря на непогоду, температура воздуха здесь поднимется до плюс 30-32 градусов днем, а ночью составит плюс 18-20 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с, но при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020187-groza-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-dvuh-kazahstanskih-megapolisah/