Дожди, грозы и град: какая погода ожидается в Казахстане в выходные

Град. Иллюстративное фото: Mohammad Sowaid / EyeEm / Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в предстоящие три дня - 13-15 мая - в Казахстане. Специалисты прогнозируют выпадение осадков, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По их словам, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Ожидается, что пройдут дожди с грозами, также возможно выпадение града - ночью 15 мая на востоке республики пообещали осадки (дождь, снег).

Сильные дожди ожидаются на 13 мая на севере, 14 мая - в южных регионах, а 14-15 мая - на юго-западе страны.

В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, лишь 14-15 мая в северной половине страны, в ночные часы, ожидаются заморозки в районе 1-3 градусов.

Помимо этого, согласно опубликованному прогнозу, по всей республике ожидается усиление ветра, а в южных регионах не исключены пыльные бури.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града.

Действия при граде

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение.

Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020243-dozhdi-grozy-i-grad-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/