Гроза и жара до 33 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана

Тучи над горами. Иллюстративное фото: pexels.com

В четверг, 11 мая, синоптики предупредили жителей столицы о возможной грозе. При этом в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня вероятнее всего будет гроза. Синоптики обещают днем в столице до +24…+26 градусов, а ночью – до +7…+9 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с.

Алматинцев в четверг ждет ясная погода, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +29…+31 градус, а ночью – опустятся до +15…+17 градусов. При этом погода в южной столице обещает быть практически безветренной – 0-5 м/с.

В Шымкенте осадков также не ожидается. Днем температура воздуха будет находиться на уровне +31…+33 градусов, а к ночи жара спадет до +18…+20 градусов. По данным метеорологов, скорость ветра прогнозируется в пределах 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020035-groza-i-zhara-do-33-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/