Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть

Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Елизавета Алексеева

В Бюро нацстатистики сообщили о стремительном подорожании арендного жилья и назвали регионы, в которых аренда подорожала сильнее всего, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечают эксперты, аренда поднялась вслед за стоимостью жилья. За год цены на квартиры в новостройках выросли примерно на 8%. Теперь их средняя цена составляет 486 тысяч тенге за квадрат.

Заметнее всего новое жилье подорожало в Актобе и Актау – сразу плюс четверть стоимости. Квадраты на вторичном рынке прибавили 4%, метр оценивают в 500 тысяч тенге.

При этом, по словам специалистов, число сделок на рынке жилья сократилось сразу на 40%. На этом фоне практически на треть подскочила цена на аренду квартир.

Квадратный метр съемного жилья обходится сейчас примерно в 5 тысяч тенге. Тройку городов с наиболее подорожавшей арендой возглавил Кокшетау. Немного уступает соседний Петропавловск. Замыкает топ-3 Алматы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020186-arenda-kvartir-v-kazahstane-podorozhala-pochti-na-tret/