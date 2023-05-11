18 грузовых вагонов опрокинулись в Шымкенте (фото)

Вагоны опрокинулись в Шымкенте. Фото: ДЧС Шымкента

Сегодня на перегоне "Игилик" в Абайском районе Шымкента с рельсов сошли 18 вагонов. Они опрокинулись на бок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

11 мая в 16:37 в дежурно-диспетчерскую службу Департамента по ЧС города Шымкента поступило сообщение от дежурной службы КТЖ.

"Сообщалось, что на перегоне "Игилик" в Абайском районе на участке железной дороги "Игілік – Бадам" 3266 километр, произошел сход 18 вагонов, из них 17 порожних вагонов, с опрокидыванием на бок.

Вагоны были в грузовом составе поезда №2489, сообщением "Шымкент – Арыс" (общее количество – 57 вагонов)", – рассказали в ведомстве.

В результате инцидента было повреждено 11 опор воздушных линий электропередач, а также, частично, ж/д полотно.

Вагоны опрокинулись в Шымкенте. Фото: ДЧС Шымкента

"Из-за схода вагонов на указанной станции произошла задержка пассажирского поезда №77 направлением "Алматы – Мангыстау" на 1 час 15 минут. В данное время на движение поездов не влияет", – добавили в ДЧС.

Отмечается, что в ремонтно-восстановительных работах задействованы силы АО "НК" КТЖ" – 55 человек и 1 восстановительный поезд. Также на место происшествия выезжало руководство ДЧС Шымкента – 14 человек личного состава и 4 единиц техники.

Пострадавших нет.

Вагоны опрокинулись в Шымкенте. Фото: ДЧС Шымкента

К сожалению, подобные инциденты – не редкость. Напомним, что в марте грузовой поезд из Беларуси сошел с рельсов на станции в Алматинской области. Поезд ехал из Беларуси на станцию Алтынколь.

Кроме того, в начале 2023 года в Туркестанской области сошел с рельсов товарный поезд. Тогда в Сети появилось видео с перевернутыми вагонами.

При этом в ноябре прошлого года 14 вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области. Для расследования обстоятельств случившегося была создана специальная комиссия. В ликвидации последствий тогда были задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка и Астана.

Вагоны опрокинулись в Шымкенте. Фото: ДЧС Шымкента

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020167-18-gruzovyh-vagonov-oprokinulis-v-shymkente/