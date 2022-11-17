14 вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области (видео)
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В Карагандинской области 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. Ситуацию прокомментировала пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы" на официальном сайте.
Видео с места происшествия появилось в Сети. По информации нацкомпании, 17 ноября в 06.15 часов на перегоне Карабас - ОП 767 участка Караганда-Сортировочная - Акадыр в Карагандинской области допущен сход с рельсов 14 вагонов грузового поезда.
Жертв и пострадавших нет.
"На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам", - отметили в КТЖ.
Для расследования обстоятельств случившегося создана специальная комиссия. В ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997543-14-vagonov-soshli-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti-video/